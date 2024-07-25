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İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin yeni gözaltı kararı

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada, İZSU Genel Müdürü ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hüseyin Bağış, Haydar Toprakçı  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin yeni gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar S. ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali A, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Y. ve Operasyon Direktörü Sefa P'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İZSU Genel Müdürlüğü binasına geldi.

Gözaltı kararı verilen Genel Müdür Erdoğan, polis nezaretinde makam aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Yüksel de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.

Olay ve soruşturma

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında bilirkişi raporuna göre 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu belirtilmişti. Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında bugün çıkan bilirkişi raporunda ise Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun olmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğuna dikkati çekilmişti.

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