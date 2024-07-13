İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay, son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de dün sağanak sonrası su birikintisine bastıkları sırada elektrik akımına kapılarak ölenlerden İnanç Öktemay'ın cenazesi toprağa verildi.
İzmir
Enver Dündar Başar Sokağı'nda elektrik akımına kapılarak ölen Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailelere teslim edildi.
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Deniz'in cenazesi yarın defnedileceği Osmaniye'nin Toprakkale ilçesine gönderilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na sevk edildi.
Öktemay için ise Buca ilçesindeki Yeniyol Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 13, 2024
• İki arkadaş, çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarıldı
• İlk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı
• Hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı… pic.twitter.com/tPO2FfTHjO
Cenazede Öktemay'ın dayısı Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, taziyeleri kabul etti.
Anne Nevin Öktemay, oğluna, tabutuna sarılarak veda etti.
Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da katıldı.
Anne Öktemay, Cemil Tugay'ın taziyesini kabul ettiği sırada, "Oğlum eceliyle ölmedi. Ben onu nelerle büyüttüm. Damat olacaktı." dedi. Öktemay'ın bazı yakınları da Tugay'dan olayın sorumlularını bulmasını istedi.
İnanç Öktemay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.
Öte yandan olaya yönelik soruşturma kapsamında elektrik kaçağının yaşandığı noktada iş makinesiyle yapılan kazı çalışması tamamlandı. Kazı sonucu ulaşılan elektrik kablolarında kaçak olup olmadığına ilişkin testler yapıldı.
Olay
Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılmış, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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