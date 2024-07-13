Bilirkişi, İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor
İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.
İstanbul
Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.
- İzmir'de sağanaktan kaçmaya çalışan 2 kişi, elektrik akımına kapılarak öldü
- İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesiyle ilgili elektrik dağıtım şirketinden açıklama
- İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılıp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı
Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.
Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) July 13, 2024
• İki arkadaş, çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarıldı
• İlk müdahaleyi olay yerinde vatandaşlar yaptı
• Hastaneye kaldırılan 2 kişi kurtarılamadı… pic.twitter.com/tPO2FfTHjO
Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.
Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.
Görgü tanığı olayı anlattı
Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."
Elektrik dağıtım şirketinden açıklama
İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik ise bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.
Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."
Olay
Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düşmüştü.
Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.