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Bilirkişi, İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.

Mustafa Güngör, Gökhan Düzyol  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
Bilirkişi, İzmir'de 2 kişinin ölümüne neden olan elektrik kaçağının kaynağını araştırıyor

İstanbul

Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı.

Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak.

Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

Görgü tanığı olayı anlattı

Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar."

Elektrik dağıtım şirketinden açıklama

İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik ise bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’e Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

Olay

Konak ilçesinde dün sağanak sırasında İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılarak yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmeye çalışırken akıma kapılarak arkadaşının yanına düşmüştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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