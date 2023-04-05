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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Metin Aydemir, Hüseyin Bağış  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca veri karşılaştırması neticesinde örgütle irtibatlı olduklarına dair delil bulunan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 5'inin eski asker, 16'sının darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtildi.

Askerlerden 2'sinin üsteğmen, 7'sinin astsubay rütbesinde olduğu da öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıların yakalanması için 10 ilde operasyon başlattı.

Operasyonda şüphelilerden 22'si gözaltına alındı.

Henüz yakalanamayan 3 şüpheliden 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

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