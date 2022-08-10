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İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 54 Suriyeli, Esenyurt Belediyesinin "Gönüllü Geri Dönüş" projesi kapsamında Hatay ve Kilis'teki sınır kapılarından ülkelerine gönderildi.

Mehmet Kara, Erdal Türkoğlu, Salim Taş, Cebrail Caymaz   | 10.08.2022
İstanbul'dan yola çıkan 54 Suriyeli, Hatay ve Kilis'ten ülkelerine uğurlandı

İstanbul

Esenyurt Belediyesinin organizasyonu kapsamında gönüllü dönüş için başvuru yapan aralarında çocukların da bulunduğu 54 Suriyeli için dün eski belediye binası önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, törende, kendilerinin, ülkelerine gönüllü olarak dönmek isteyenlere kolaylık sağlamak için hazır olduklarını söyledi.

Ülkelerine dönmek isteyenlere otobüs tahsisi yaptıklarını kaydeden Bozkurt, "Bugüne kadar, Esenyurt Belediyesinin organizasyonuyla 3 binin üzerinde Suriyeliyi evlerine geri gönderdik. Artık bu organizasyon İstanbul'un birçok yerinde yankı buldu ve başka ilçelerden de talep geliyor. Onları da ilave ediyoruz. 5 yıl boyunca Türkiye'ye dönmeme garantisi vererek sınır dışına çıkıyorlar." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından işlemleri tamamlanan 54 Suriyeli, daha önce yaşadıkları Halep, Şam, İdlib ve Afrin'e gönderilmek üzere 3 otobüsle İstanbul'dan uğurlandı.

Hatay'dan 43 Suriyeli gönderildi

İstanbul'dan çıkan 3 otobüsteki Suriyelilerden 43'ü sabah saatlerinde Hatay'da Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarına getirildi.

İşlemlerinin ardından Suriyelilerden 28'i Cilvegözü, 15'i de Yayladağı sınır kapılarından ülkelerine uğurlandı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e ailesiyle geçen Halit Ata, AA muhabirine, 7 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve bu sürede İstanbul'da yaşadığını söyledi.

Ailesiyle ülkelerine geri döndüklerini belirten Ata, "Ülkemize yerleşerek yaşamımızı orada sürdürmek istiyoruz. Türkiye'ye misafir olarak gelmiştik. Türk halkı bizi güzel şekilde ağırladı. Türk halkının başımın üstünde yeri var. Komşularımızla aramız çok iyiydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını artırsın inşallah. O sürekli Suriyelilerin yanında durdu." ifadelerini kullandı.

Kilis'ten 11 Suriyeli ülkesine gitti

Hatay'da 43 kişinin uğurlanmasının ardından 3'ü çocuk 11 Suriyeli de Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na götürüldü.

Suriyeliler, işlemlerinin ardından ülkelerine döndü.

Ülkesine geçen Suriyelilerden Sezgin Relsido, AA muhabirine, İstanbul'da yaşadığını, gönüllü dönüşler kapsamında Suriye'ye gittiğini söyledi.

Afrin'e ailesinin yanına gideceğini belirten Relsido, orada bir problemin olmadığını ve ülkesinde tarım işlerinde çalışacağını ifade etti.

İbrahim Haci de Suriye'de güvenli bölge oluşturulduğu için vatanına döndüğünü dile getirdi.

Çobanbey'de sanayi kurulduğu için bölgede iş imkanlarının olduğunu aktaran Haci, "Türk askerine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İstanbul'da tekstil işi yapıyordum. Çobanbey'de de aynı işi yapacağım." ifadelerini kullandı.

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