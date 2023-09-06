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İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK lehine slogan atarak korsan gösteri düzenlediği gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Emrah Gökmen  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
İstanbul'da terör örgütü PKK lehine gösteri düzenleyen 6 zanlıdan 2'si tutuklandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Eylül'de Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde terör örgütü PKK lehine slogan atıp, havai fişek kullanarak korsan gösteri yapan ve düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunmayan 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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