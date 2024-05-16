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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Zeynep Yeşildal  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine dair haklarında istihbari bilgi bulunan 10 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin bir şüpheliyi arama çalışması sürüyor.

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