Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor
Maduro, New York'ta ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı

ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'da askeri müdahaleyle alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Mücahit Oktay  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Maduro ve eşi, sabah erken saatlerde New York'un Brooklyn kentinde tutulduğu Metropolitan Gözaltı Merkezi'nden alınarak Manhattan'daki mahkemeye getirildi.

Duruşmada, Maduro'nun New York'ta hapse atılmasına neden olan uyuşturucu kaçakçılığı davasındaki yasal masraflarının Venezuela hükümeti tarafından ödenmesine engel bir durumun olup olmadığı tartışıldı.

Maduro ve eşinin avukatları, Venezuela hükümetinin söz konusu dava için gönderdiği paranın kullanılmasına ABD hükümeti tarafından izin verilmemesinin, Maduro'nun anayasal haklarını ihlal ettiğini savundu.

Savcılık kanadı, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Venezuela'dan gelen paranın, söz konusu yargılamada kullanılmayacağını öne sürerken, Yargıç Alvin Hellerstein, Güney Amerika ülkesiyle ABD hükümeti arasında yeniden diplomatik ilişkilerin başladığını, dolayısıyla Maduro'nun mahkeme masrafları için gönderilen fonların da salıverilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Yargıç, tartışmanın ardından herhangi bir karar açıklamadan duruşmayı sonlandırdı.

Yargıç, kararını ve bir sonraki duruşmanın tarihiyle ilgili daha sonra bilgilendirme yapacağını belirtti.

Maduro ve eşi Cilia, mahkeme sonrası konvoy eşliğinde tekrar Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne geri götürüldü.

Ayrıca duruşma sırasında Maduro destekçileri ile karşıt görüşe sahip göstericiler arasında karşılıklı sloganlar atılırken, yaşanan bir arbede çok büyümeden New York polisi tarafından engellendi.

Maduro ve eşinin katıldığı ikinci duruşma sona erdi.

Bakan Çiftçi: Suçu özendirenlere karşı devletimizin iradesi sarsılmaz şekilde sahadadır
Bakan Kurum: İklim krizi bir ihtimal değildir, şu anda yaşadığımız gerçeğin ta kendisidir
Dışişleri: Türk işletenli tankere Karadeniz'de gerçekleştirilen saldırıyı büyük endişeyle karşılıyoruz
İstanbul'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı
AK Parti, "İftara 5 Kala" etkinliklerinde 1 milyon 175 bin iftariyelik dağıttı

Benzer haberler

Maduro, New York'ta ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı

Maduro, New York'ta ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı

Arabuluculuk uygulamasıyla 5 milyon 630 bin dosya çözüme kavuşturuldu

