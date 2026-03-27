Mersin'de ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde, dış cephelerine ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Mersin'de ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Toroslar Belediyesi tarafından 2017'de başlatılan "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki boyası dökülmüş, dış cephesi yıpranmış binalarda çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında ressam Nazife Bilgin Hazar, belirlenen binalara Halil Paşa, İbrahim Çallı, Vincent van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal, Salvador Dali, Frida Kahlo, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Johannes Vermeer ve Paula Rego gibi ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonlarını çizdi.

Başta Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun", Vincent van Gogh'un portresi ile "Yıldızlı Gece" ve Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" eserlerinin yer aldığı çalışmaları binalara resmeden Hazar, çok sayıda yapının kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

Hazar'ın çalışmalarıyla rengarenk görüntüye kavuşan mahalledeki binalar, adeta kentin simgesi haline geldi.

Mahallelerdeki "resimli binalar", burada yaşayanların yanı sıra kente gelenlere görsel güzellik sunuyor.

"Çok ses getiren bir proje oldu"

Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, projenin halkı sanatla buluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Büyük emek vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirten Hazar, "Burası açık hava sanat müzesi gibi oldu. Binalar yan yana olduğu için giderken sanki müzede geziyor gibisiniz. Çok ses getiren bir proje oldu. Hala sosyal medyada görsel önüme düşüyor. Bu gerçekten doğru bir projeydi." diye konuştu.

Hazar, binaların dış cephesinde yapılan çalışmayla mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.

Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarının ilk dönemlerdeki gibi beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Hazar, şöyle konuştu:

"Bu çalışmaları görmek için yurt içinden buraya gelenler oldu. Hala da gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu durum beni mutlu ediyor. Bu yapılan çalışmalar Mersin'in simgesi haline geldi. 9 yıldır hala ses getiriyor."

Mahalle sakinleri de memnun

Güneykent Mahallesi sakinlerinden Süleyman Sabah da güzel bir mahallede ikamet ettiklerini belirtti.

Binaların rengarenk olmasının güzel bir şey olduğunu anlatan Sabah, "Projeden memnunuz, diğer taraflara da yapılırsa daha güzel olur. Vatandaşlar gelsin görsün. Mersin'imizin her tarafı böyle olsun." dedi.

Osman Sarmalı da dış cephelerinde ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı mahallelerindeki binaların Mersin'in simgesi haline geldiğini kaydetti.

Adana'da depremde yıkılan binanın sanıklarına verilen cezanın gerekçesinde "özensiz imalat" vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Stratejik iletişim bir iç güvenlik unsuru haline de gelmektedir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran: Türkiye barışın yanında konumlanmayı tercih eden bir marka haline geldi
Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "kiracılara barınma desteği" paylaşımlarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Mersin'de ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor

Mersin'de ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor

"Ses ve Renkle Sanatta 50 Yıl" sergisi AKM'de sanatseverlerle buluştu

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'a tepki

Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı

Mersin'de sağanak nedeniyle tarım arazileri su altında kaldı
İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı

İletişim Başkanı Duran'dan İstanbul'da çöken binada hayatını kaybeden kişi için başsağlığı mesajı
Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü

Mersin'de şiddetli rüzgar ve dolu nedeniyle 150 dönüm sera zarar gördü
