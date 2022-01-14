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İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kübra Kara   | 14.01.2022
İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul


Okmeydanı bağlantı yolunda, Nurtepe AKOM yönünde ilerleyen 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, bir şeridi trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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