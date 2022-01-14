İstanbul'da TEM bağlantı yolundaki kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu
TEM Otoyolu Okmeydanı bağlantı yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.
İstanbul
Okmeydanı bağlantı yolunda, Nurtepe AKOM yönünde ilerleyen 5 aracın karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yolda güvenlik önlemi alan ekipler, bir şeridi trafiğe kapattı.
Kaza nedeniyle bağlantı yolunda trafik yoğunluğu oluştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.