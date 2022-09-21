Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.52
ETH/USDT
1,337.50
BTC/USDT
19,011.00
BIST 100
3,246.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, eski AK Parti Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrıverdi'nin vefat eden eşi Fatma Tanrıverdi’nin cenaze törenine katılıyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Gündem

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen   | 21.09.2022
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılarıyla ilgili yaptığı çalışma sonucu, farklı illerden kentte sikkeler getirildiğini belirledi.

Kente getirilen sikkelerin yurt dışına çıkarılacağını tespit eden ekipler, yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Başakşehir ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda Helenistik, Roma İmparatorluğu, Geç Roma-Erken Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 34 bin 550 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seferler normale döndü

İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı

KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı

KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da terör operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 300 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet