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İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izinsiz toplantı ve gösteri yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 408 şüpheliden 36'sı adliyeye sevk edildi.

Emrah Gökmen  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
İstanbul'da 1 Mayıs'ta gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi

İstanbul

Kent genelinde İstanbul Valiliğinin izin verdiği kutlama alanları dışında yasa dışı eylem ve gösterilere katıldığı gerekçesiyle yakalanan 408 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Gözaltındaki 36 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilirken 372 kişi ise dosyaları ikmalen gönderilmek üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca, terör suçlarından aramaları olduğu tespit edilen 8 zanlının ise Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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