Dolar
41.44
Euro
48.91
Altın
3,777.77
ETH/USDT
4,143.10
BTC/USDT
112,476.00
BIST 100
11,315.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Gökçe Karaköse, Mustafa Mert Karaca, Mikail Bıyıklı, Ferhat Yasak, Fatih Türkyılmaz  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde trafik arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Zincirlikuyu'dan başlayan yoğunluk, Okmeydanı'na kadar etkili oluyor.

Haliç Köprüsü girişinden itibaren ağır seyreden trafik de Bakırköy'e kadar uzanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avcılar D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akıcı ilerlerken, Ankara yönünde ise yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nda Seyrantepe ile Hasdal mevkisi arasında ve Kemerburgaz ayrımında da sürücüler güçlükle ilerliyor.

Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar da metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'na geçişlerde ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde trafik artıyor.

Her iki köprüye bağlanan yollarda da araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

D-100 kara yolu Altunizade, Acıbadem ve Çamlıca'da da yoğunluk giderek artarken, TEM Otoyolu'nun Ümraniye ve Çavuşbaşı mevkilerinde trafik durma noktasına geldi.

Kentin her iki yakasında da sahil yollarında araçlar, otoyollara göre nispeten daha akıcı ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 63, Anadolu Yakası'nda yüzde 71 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye ile BM Dünya Gıda Programı arasındaki ortaklık güçlendiriliyor
Muvazaalı gayrimenkul satışıyla vatandaşlık sağlayan suç örgütü çökertildi
Türkiye ve dünya gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi

Benzer haberler

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Arıları için her hafta yaklaşık 900 kilometre yol katediyor

Trafik, kasko ve ferdi kaza sigortasında tazminat ödemeleri 6 ayda 100 milyar lirayı aştı

Sanat tarihçisi Yasin Saygılı, Yavuz'un Türk-İslam kültürüne katkılarını anlattı

Sanat tarihçisi Yasin Saygılı, Yavuz'un Türk-İslam kültürüne katkılarını anlattı
İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Grammy adayı Armin van Buuren, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu

Grammy adayı Armin van Buuren, İstanbul'da hayranlarıyla buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet