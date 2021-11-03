İstanbul'da motosiklet ve scooter denetimi yapıldı
İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücüleri ve elektrikli scooter kullananları durdurarak denetim gerçekleştirdi.
İstanbul
Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimde, yaya kaldırımını kullanan motosiklet sürücüleri ile scooter kullanıcılarına 314 lira para cezası uygulandı.
Yaya kaldırımını kullanan ve cezai işlem uygulanan scooter kullanıcısı Erman Burmalı, yaya kaldırımını kullanmalarının yasak olmadığını savunarak, kendilerinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.
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