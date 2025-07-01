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İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu

Müdafai İslam Derneği, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisi ve sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Zeynep Yeşildal  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
İstanbul'da, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergi ve sorumluları hakkında suç duyurusu Fotoğraf: Zeynep Yeşildal/AA

İstanbul

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine gelen dernek yetkilileri, söz konusu dergide yer alan karikatürle ilgili suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Dilekçede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "hakaret" ve "iftira" suçlarından dergi ve tüm sorumluları hakkında soruşturma başlatılması ve ilgililerin cezalandırılması talep edildi.

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Adliye meydanında açıklama yapan Müdafai İslam Derneği Başkanı Erdem Özveren, söz konusu çizimin yalnızca karikatür olmadığını, İslam düşmanlığı ve tüm Müslümanların kalbine saplanan nefret suçu olduğunu söyledi.

Karikatür adı altında İslam'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik düşmanlık yapıldığını ve toplumun vicdanının hedef alındığını kaydeden Özveren, şöyle konuştu:

"Bu edepsizlik ne sanatla ne hicivle ne de ifade özgürlüğüyle izah edilemez. Doğrudan imanımıza, medeniyetimize ve değerlerimize karşı örgütlü bir saldırıdır. Bu millet, Peygamberine edilen hakareti mizah diyerek meşrulaştıranlara asla boyun eğmeyecektir. Bu vesileyle ilan ediyoruz; bu ahlaksız yayını yapan dergi ve tüm sorumluları hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 216, 125 ve 267. maddeleri başta olmak üzere ilgili tüm kanunlar çerçevesinde suç duyurusunda bulunuyoruz."

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