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Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Emrah Gökmen  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Hazreti Muhammed'in karikatürünü yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada yakalanan 4 şüphelinin işlemleri sürüyor

İstanbul

Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz'un yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Bu arada imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni Tuncay Akgün ile yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

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