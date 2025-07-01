İzmir ve Manisa'nın bazı bölgelerindeki yangınlar kısmen kontrol altına alındı
İzmir Buca'daki orman yangını kontrol altına alındı, Menderes ve Seferihisar ile Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı'daki yangınların kısmen kontrol altına alındığı; Hatay, Manisa Ahmetli ve Bilecik için ise herhangi bir sorun beklenmediği bildirildi.
Hatay
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz." dedi.
Bakan Yumaklı, merkez Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine sıçrayan orman yangınının söndürülmesi için yürütülen çalışmaları inceledi.
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Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hatay'daki yangının enerjisinin düştüğünü, soğutmaya geçildiğini belirterek şunları söyledi:
"Devam eden yangınlardan Buca kontrol altına alındı, İzmir Menderes ve Seferihisar, Manisa Akhisar, Kula ve Saruhanlı kısmen kontrol altına alındı, soğutma devam edecek. Üçünün de enerjisi düştü, kontrol çalışmaları sürüyor. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli ve Bilecik Vezirhan için de şu anda herhangi bir sorun beklemiyoruz. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz."
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