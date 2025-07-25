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Kültür, Portre

Mizahın usta kalemi: Oğuz Aral

Unutulmaz tiplemelere imza atan Türk karikatürünün usta ismi Oğuz Aral'ın vefatının üzerinden 21 yıl geçti.

Fatih Türkyılmaz  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Mizahın usta kalemi: Oğuz Aral

İstanbul

Çok sayıda usta karikatürist ve yazarın yetişmesinde önemli rol oynayan Aral, 1936'da, İsmail Aral ile Mediha Aral'ın oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi.

Davutpaşa Lisesinin ardından İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisine devam eden Aral, akademideki eğitimini yarıda bıraktı.

Aral, 1950'den itibaren çok sayıda dergi ve gazetede karikatürler çizmeye başladı ve Anadolu'nun farklı bölgelerinde pandomim gösterisi sergiledi.

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Kurucusu olduğu Gırgır 1 milyon tirajına ulaştı

Sanatçı kardeşi Tekin Aral ile 1972'de mizah dergisi "Gırgır"ı kurdu. Tirajı 1 milyonun üzerine çıkan Gırgır, dünyanın üçüncü büyük mizah dergisi haline geldi.

Dergi, daha sonraları birçok karikatürist ve yazarın yetiştiği bir okula dönüştü.

Gırgır'da yetişen sanatçılardan Hasan Kaçan, Aral'la ilgili şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

"Oğuz Aral, sadece beni değil, Latif Demirci, Ergin Ergönültaş gibi parlak pek çok karikatürcüyü yetiştirdi. Zanaatte bir ustanın olması normal kabul edilir. Sanatta insanın bir ustasının olması ise çok önemli bir kısmet, çok önemli bir nasip. Oğuz Aral'ın benim ve arkadaşlarımın ustası olması çok müthiş bir şeydi. İnsanın bir ustayla büyümesi ahlakla da büyümesine sebep oluyor. Usta, sadece teknik bir şey öğretmiyor, o işin etiğini, ahlakını, duruşunu öğretiyor. Benim şansım Oğuz Aral'ın ustam olmasıydı, olmamasını düşünemiyorum."

"Avanak Avni"den, "Utanmaz Adam"a unutulmaz tiplemeler

Daha sonra "Avni" dergisini çıkarmaya başlayan ve "Avanak Avni" tiplemesinin yaratıcısı olan usta sanatçı, "Hayk Mammer", "Köstebek Hüsnü", "Vites Mahmut" ve "Utanmaz Adam" tiplemelerine de imza attı.

Herkesin anlayabileceği bir karikatür anlayışını savunan Aral, bu anlayış doğrultusunda kendisinden sonraki karikatüristleri etkiledi.

Karikatürleri ve "Huysuz İhtiyar" başlığı altında kaleme aldığı yazıları, vefatına kadar Hürriyet gazetesinde yayınlanan Aral, tiyatro, müzik ve sinema konularında da birçok çalışma gerçekleştirdi.

Hiç bitmeyen tiyatro sevgisi

Sanatçı, 1965'te Ferruh Doğan ile "Canlı Karikatür Stüdyosu"nu kurdu. Aral, burada Türk kültürü eksenli ürünler olan, ünlü tuluat ustası İsmail Dümbüllü'nün anlatımı ve oyunlarıyla belgesel niteliğe bürünen "Direklerarası", ünlü güreşçi Yusuf İsmail'in hayatını konu edinen "Koca Yusuf", "Bu Şehr-i İstanbul", "Ağustos Böceği ile Karınca" adlı eserlere imza attı.

Müşfik Kenter ile uzun yıllar süren dostluğa sahip olan Aral, 1981'de usta oyuncunun rol aldığı tek kişilik oyun "Bir Garip Orhan Veli"yi sahneye koydu.

Haldun Taner'in kaleme aldığı "Keşanlı Ali Destanı" oyununu 1994'te izleyiciyle buluşturan Aral'ın kaleme alıp yönettiği ve dekor tasarımını üstlendiği, Müşfik Kenter'in de oynadığı, "Huysuz İhtiyar" oyunu ise 2001'de ilk gösterimini yaptı.

Oğuz Aral, 26 Temmuz 2004'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi sonucu vefat etti.​​​​​​​

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