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Kültür Sanat

TRT'nin yeni dizisi 'Tövbeler Olsun'un setinden ilk kareler paylaşıldı

TRT 1'in çekimleri geçen hafta başlayan yeni aile komedisi "Tövbeler Olsun"un setinden ilk kareler paylaşıldı.

Fatih Türkyılmaz   | 08.07.2020
TRT'nin yeni dizisi 'Tövbeler Olsun'un setinden ilk kareler paylaşıldı

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başrollerinde Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu ve Erkan Can'ın yer aldığı dizi, ekranlara "merhaba" demek için gün sayıyor.

Dizinin, proje tasarımında Hasan Kaçan imzası yer alırken, senaryosunu Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan kaleme alıyor.

Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu, yapımcılığını Mustafa Fener'in üstlendiği dizi, başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, "pintilikten", "cömertliğe" giden "büyük değişimi"ni konu alıyor.

Dizide Namzet'in, "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'nın bu değişimden nasıl etkilendiği, değişim sayesinde eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesi gibi kimi düşündüren, daha çok da güldüren olaylar zinciri yaşanıyor.

Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal bulunuyor.

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