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İstanbul'da geçen yıl taksilerle ilgili 71 bin 958 şikayette bulunuldu

İstanbul'da yolcu ve mesafe seçtikleri gerekçesiyle sıkça eleştiri konusu olan taksilerle ilgili 2023 yılında, "yol ve yolcu seçme", "trafik kuralı ihlali" ve "fazla ücret alınması" başta olmak üzere 71 bin 958 şikayette bulunuldu.

Hasan Hüseyin Kul  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
İstanbul'da geçen yıl taksilerle ilgili 71 bin 958 şikayette bulunuldu

İstanbul

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte 2023 yılında hizmet veren 19 bin 890 takside 48 bin 19 şoför kayıtlı olarak çalıştı.

Vatandaşlar, İBB 153 Çözüm Merkezinin telefon hattı, mobil uygulaması, 0552 153 00 34 numaralı Whatsapp hattı, "cozummerkezi.ibb.istanbul" internet sitesi ile çeşitli sosyal medya mecralarından taksilerle ilgili farklı konularda şikayetlerde bulundu.

Bu kanallardan taksilerle ilgili geçen yıl toplam 71 bin 958 şikayet yapılırken, bunun 39 bin 421'i "yol ve yolcu seçme" konusunda oldu.

Bu şikayetlerin 9 bin 166'sını "trafik kuralı ihlali", 7 bin 504'ünü de "fazla ücret alınması" oluşturdu.

Taksilerle ilgili "yolcuya kaba davranılmasından" 7 bin 319, "yolcuyu uzak yoldan götürmekten" 2 bin 845, "taksimetre açılmamasından" 1776, "darp ve tacizden" 1631 ve diğer konularda 2 bin 296 şikayet yapıldı.

Taksilere en çok "yanlış park etme" konusunda yaptırım uygulandı

İBB ekiplerince geçen yıl yapılan saha denetimlerinde, 70 binden fazla taksi denetlendi.

Yapılan şikayet başvurularının incelenmesi ve denetimler sonucunda 58 bin 681 taksi ve sürücüye, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) maddeleri kapsamında "puan düşümü", "şoför kartının askıya alınması" ve "ruhsatın askıya alınması" gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.

En çok uygulanan yaptırım ise 19 bin 73'le "yanlış park etme" konusunda oldu.

Taksilere ve sürücülere "trafik kuralı ihlalinden" 11 bin 562, "emniyet kemeri takmamaktan" 3 bin 662, "kayıtsız şoför çalıştırmaktan" 2 bin 366, "ruhsatsız çalışmaktan" 2 bin 70, "turizm imajı eksikliğinden" 1450, "şoför kartı olmamasından" 1408, "araç içinde sigara içilmesinden" 1181, "taksimetre açılmamasından" 1166, "yolcu mağduriyetinden" 934, "renkli camdan" 830, "gürültülü araçtan" 789 ve diğer nedenlerden de 12 bin 190 yaptırım uygulandı.

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