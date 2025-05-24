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İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin ifade işlemleri başladı.

Emrah Gökmen  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri başladı

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

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Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 45 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülen şüphelilerin ifade işlemleri ise başladı.

Bu arada ekiplerin, firari 4 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında yapılan incelemelerde bazı usulsüzlüklerin tespit edilmesi üzerine harekete geçildi.

Bu kapsamda haklarında gözaltı kararı verilen KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt, İSTAÇ Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Gökmen Togay, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık, Yapı Merkez İnşaat sahipleri Mustafa Başar Arıoğlu, Erdem Arıoğlu ile Özge Arıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Trabzon, Antalya, Tunceli ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alındı.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden Kadriye Kasapoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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