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Kültür

The Alan Parsons Project, 11 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

Progresif rock ve senfonik müziğin önemli isimlerinden Alan Parsons, "The Show Must Go On" turnesi kapsamında 11 Haziran'da İstanbul'da konser verecek.

Hilal Uştuk  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
The Alan Parsons Project, 11 Haziran'da İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak

İstanbul

Kariyerinde 50 yılı geride bırakan İngiliz müzisyen ve ekibi The Alan Parsons Project, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde Epifoni ve StagePass ortak organizasyonuyla gerçekleştirilecek gecede kült parçalarını seslendirecek.

Alan Parsons'ın kişisel Facebook hesabında yapılan paylaşımda İstanbul konserine ilişkin, "Merhaba Türkiye. 11 Haziran'da İstanbul'a geliyorum. Hepinizi orada görmeyi umuyorum. Biletler satışta." ifadelerine yer verildi.

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Bugüne kadar çok sayıda ödüle ve 13 Grammy adaylığına layık görülen "ses sihirbazı" Alan Parsons, 1974'te Abbey Road Stüdyoları'nda Eric Woolfson ile tanışarak müzik tarihini şekillendiren The Alan Parsons Project'i kurdu. Sanatçı, 1976-1987'de yayımlanan 10 tematik albüme imza attı.

Topluluk, 1982'de yayımlanan soft pop/rock klasiği "Eye in the Sky" ve "Old and Wise" parçaları ile müzik tarihine geçti. Synthesizer kullanımını ustalıkla şekillendiren Alan Parsons Project aranjmanları, ekibe çok sayıda altın ve platin plak kazandırdı.

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