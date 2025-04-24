İstanbul'da deprem sonrası okul bahçeleri vatandaşların kullanımına açıldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından kent genelindeki okulların bahçesi 50 binin üzerinde vatandaşın kullanımına açıldı.
İstanbul
Okul görevlileri tarafından hazırlanan alanlarda konaklayan vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi, çocuklar spor salonlarında oyun oynayarak vakit geçirdi.
- İstanbul'da 266 artçı deprem meydana geldi
- İstanbul'da 6,2 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da okullar perşembe ve cuma günü tatil edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki depremlerle ilgili devletimizin tüm birimleri teyakkuzda
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul AFAD'daki kriz merkezinde depreme ilişkin brifing aldı
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de Bağcılar, Başakşehir, Bayrampaşa, Eyüpsultan'daki bazı okulları ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve vatandaşlarla sohbet etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Başakşehir TOKİ Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ise okulun imkanları kullanılarak vatandaşlar için simit üretimi yapıldı.
Kent genelindeki tüm okullarda 50 binin üzerinde vatandaşın barınma talepleri karşılandı.
Öte yandan İstanbul Müftülüğü de dün gece Eyüpsultan, Fatih gibi merkezi camilerin de aralarında olduğu İstanbul genelinde 774 camide 50 binin üzerinde vatandaşa barınma imkanı sağladı.
Camide kalan vatandaşlar için ikramlarda bulunuldu.
88 bin vatandaşa psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri, barınma alanlarında 1788, sahada 578 ekiple, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında AFAD ile koordineli olarak sahada çalışmalarını sürdürdü.
Psikososyal Destek Ekipleri, depremin ilk anından itibaren 88 bin 460 vatandaşa destek hizmeti verdi
Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ekipleri vatandaşların toplandığı ve geceyi geçirdiği alanlarda, çalışmalarına devam ederek onlara eşlik etti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise yardım çağrısında bulunan vatandaşların adreslerine giderek, ihtiyaçların karşılanmasına yönelik destek sağladı.
Ekipler, vatandaşlarla yakından ilgilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.