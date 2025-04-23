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İstanbul'da okullar perşembe ve cuma günü tatil edildi

İstanbul'daki depremler sebebiyle, perşembe ve cuma günü okullar tatil edildi.

Buğrahan Ayhan, Şeyma Güven  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
İstanbul'da okullar perşembe ve cuma günü tatil edildi

Ankara

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'daki depremlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır.

İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."

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Üniversitelerde eğitime 2 gün ara verildi

Prof. Dr. Özvar, katıldığı A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Prof. Dr. Özvar, depremin meydana geldiği andan itibaren üniversite rektörleriyle temasa geçtiklerini belirtti.

Prof. Dr. Özvar, aldıkları ilk bilgilere göre, üniversitelerde can kaybı veya yaralanma olmadığını, binalarda yapılan incelemelerde de hasara rastlanmadığını söyledi.

Kampüs güvenliğini temin ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Özvar, vatandaşların yerleşim yerlerine yakın kampüslerden istifade etmesi için rektörlerin gerekli çalışmaları yürüttüğünü, üniversitelerin vatandaşlara hizmet etmeye başladığını duyurdu.

Prof. Dr. Özvar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve İstanbul Valisi Davut Gül ile temas halinde olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gerekli bilgileri arz ettiklerini dile getirdi.

İstanbul'daki yurt kapasitesine dikkati çeken Prof. Dr. Erol Özvar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarla ilgili çalışma yürüttüğünü anlattı.

"Yarın ve öbür gün gerek vakıf, gerek devlet üniversitelerimizde eğitim öğretim tehir edilmiştir, tatil edilmiştir." ifadesini kullanan Prof. Dr. Özvar, bazı üniversitelerin vize döneminde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Sınavlar devam ediyor. Bu deprem dolayısıyla, öğrencilerimizin psikolojik durumunu da hesaba kattığımızda, onların şu anda dışarıda bulunarak sınavlara hazırlanmaları gerçekten oldukça zor görünüyor. Dolayısıyla, onlara bu konuda destek olabilmek adına böyle bir kararı aldığımızı ifade etmek isterim. Üniversitelerimizde herhangi bir sorun yok, ama bu psikoloji fevkalade önemli. Bu perşembe ve cuma günü inşallah İstanbul'da gerek devlet, gerek vakıf üniversitelerimizde eğitim öğretim tatil edilmiştir."

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