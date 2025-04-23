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Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu'daki bazı iller için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Eylül Aşkın Akçay  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Meteorolojiden Güneydoğu için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Ankara

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın Hakkari çevreleri ile Siirt, Şırnak ve Bitlis'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer yüksek ve açıklarda hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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