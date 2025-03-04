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İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Emrah Gökmen  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve para aklama operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka hesapları açtıklarını tespit eden ekipler, kurulan paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraların aklandığını ve bunları yine yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderilerek haksız kazanç elde edildiğini belirledi.

Kurulan suç örgütünün elebaşıyla üyelerinin banka hesaplarında yapılan finansal analiz çalışmalarında yaklaşık 2 milyar lira işlem hacminin olduğunu ortaya çıkaran ekipler, bu tutarların büyük bir kısmının yurt dışında bulunan kripto hesaplara aktarıldığını, bir kısmıyla para aklamak için taşınmaz alındığını tespit etti.

Ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya'da düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 24 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda ise 65 bin lira ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çalışmaların devamında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç, 3 villa, 3 şirket ile İstanbul ve Aydın'da 2 otele el konuldu.

Suç örgütü elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabı ile diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına da el konulduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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