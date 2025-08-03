Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm için boşaltılan apartman yıkım sırasında çöktü
Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü.
İstanbul
İnönü Mahallesi Mutlu Sokak'ta kentsel dönüşüm için daha önce boşaltılan 5 katlı apartmandan dün gece sesler gelmesi üzerine bitişiğindeki 3 katlı bina tahliye edildi.
Bugün kontrollü yıkımı yapılan 5 katlı boş apartman, çalışma sırasında çöktü.
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Çökme sonucu bitişikteki 3 katlı apartman ile inşaat halindeki bir bina zarar gördü.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 5 katlı apartman yıkım sırasında çöktü https://t.co/m9oFkk9Gdr pic.twitter.com/00tWt61jri— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 3, 2025
İhbar üzerine bölgeye zabıta, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı ile 3 katlı apartmanda yaşayan vatandaşların evcil hayvanlarını almasına yardımcı oldu.
Ekiplerin çalışması sürüyor.
Öte yandan, çökme sırasında vatandaşların kaçışması çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.