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Kültür

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da bu hafta geniş bir yelpazede konserler, sergiler ve tiyatro oyunları sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Ahmet Esad Şani  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda 4-7 Ağustos'ta Doğuş Algün'ün yönetmenliğini yaptığı "Ölü Mevsim", 8-10 Ağustos'ta Kerem Kuşçu'nun yönettiği "Yaz Işığı" adlı sinema filmlerinin gösterimi yapılacak.

Zorlu PSM Vestel Amfi'de bugün "Leo" filmi gösterilecek, 9 Ağustos'ta ise Ari Barokas konseri müzikseverlerle buluşacak.

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Köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden sahneye taşıyan "Sevgili Arsız Ölüm Dirmit" tiyatro oyunu yarın Maximum Uniq Açıkhava'da izleyiciyle buluşacak.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Erol Evgin, 9 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da İstanbullularla buluşacak.

Ayna 8 Ağustos'ta, Bora Hışır ise 10 Ağustos'ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Sergiler

Kültür ve Turizm Bakanlığının müzecilik vizyonu doğrultusunda tarihi sergiler ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Galata Kulesi'nin üçüncü katında açılan "Hezarfen'den Beri Aynı Ruhla" sergisi, 1 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

Seramik sanatçısı Ayşegül Konakçı ve öğrencilerinin eserlerinden oluşan "10 Miras" sergisi, Galeri Eyüpsultan'da meraklılarını bekliyor.

Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu'daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan "Anadolu'nun Bitki Mirası" sergisi, 10 Ağustos'a kadar Salt Beyoğlu'nda izlenebiliyor.

Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri (TMPA) 2025 Sergisi'nde 75 ülkeden gelen 4 bin 671 başvuru arasından seçilen fotoğraflar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 15 Ağustos'a kadar görülebiliyor.

"İstanbul'un Aydınlık 100'ü" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi'nde 21 Kasım'a kadar devam edecek.

İstanbul Modern'in ev sahipliğinde Ömer Uluç'un Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" sergisi, 12 Aralık'a kadar görülebiliyor.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın, araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, "Karanlık Dünya" sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Meşher'de izleyiciye sunulan 16. yüzyıldan bugüne farklı zamanlarda ve çeşitli edebi türlerde üretilmiş İstanbul temsillerini odağına alan "Hikaye İstanbul'da Geçiyor" sergisi, 18 Ocak 2026'ya kadar görülebilecek.

Resim, heykel ve fotoğraf gibi farklı mecralarda üretilen toplam 33 yapıtın yer aldığı grup sergisi "Basınç Altında Suyun Üstünde", 11 Ocak 2026'ya kadar Arter'de ziyarete açık olacak.

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