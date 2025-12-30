Dolar
Gündem

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası verildi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine başlatılan idari soruşturma sonucunda olaylara karışan 20 öğrenciye disiplin cezası verildiğini bildirdi.

Mikail Bıyıklı  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası verildi

İstanbul

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı aktarıldı.

Dün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği belirtildi.

20 öğrenciye disiplin cezası

Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, lisede rehberlik çalışmalarının güvenli okul ikliminin korunması amacıyla halen devam ettiği, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbirin okul yönetimince kararlılıkla uygulandığı bildirildi.

Ne olmuştu?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Erkek Lisesi'nde 24 Kasım'da 9. sınıfta öğrenim gören 7 öğrencinin, 11. sınıf öğrencilerinden oluşan bir grup tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine, İstanbul Valiliğince görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişlerince soruşturma yürütüldüğüne dair açıklama yapmıştı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında lisenin erkek pansiyonunda öğrenciler arasındaki kavgaya ilişkin haberlerin yer aldığı belirtilmişti.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için yapıldığı vurgulanan açıklamada, "25 Kasım 2025 tarihinde meydana gelen olayın ardından ilgili öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış, veliler bilgilendirilmiş ve eğitim öğretime devam etmelerine engel teşkil edecek bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Süreç tarafımızca hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verilmişti.

Açıklamada, okul yönetimi tarafından "Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kurulu"nun disiplin sürecinin işletildiğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Rehberlik servisi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından önleyici rehberlik görüşmeleri ve destek çalışmaları başlatılmıştır. Konuya ilişkin idari soruşturma, Valiliğimiz tarafından görevlendirilen İl Milli Eğitim müfettişleri tarafından yürütülmektedir. Öğrencilerimizin güvenliği, eğitim ortamının huzuru ve çocuklarımızın korunması temel önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli tüm süreçler kararlılıkla yürütülmektedir."

İl Milli Eğitim müfettişlerinin yürüttüğü soruşturmayı devralan Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince devam eden süreç içerisinde lisenin müdürü ve müdür başyardımcısı açığa alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca devam eden soruşturmada, "darp" iddiasıyla ilgili 3 öğrencinin şikayetçi olduğu öğrenilmişti.

Başsavcılık, konuya ilişkin başka şikayetlerin olup olmadığını belirlemek amacıyla kolluk kuvvetlerine ve ilgili kurumlara resmi yazı göndermişti.

Olaya karıştığı iddia edilen öğrencilerden bazılarının farklı illere gittiğinin belirlenmesi üzerine ilgili başsavcılıklara da şikayet yapılıp yapılmadığının belirlenmesi için yazı yazıldığı öğrenilmişti.

