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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (Mazlum-Der) Hukukçu Kadınlar Derneği ve Kudüs Şurası üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Cemil Murat Budak, Neriman Senanur Torun  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu

Ankara

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sunmadan önce basın açıklaması yaptı.

Hukukçu Kadınlar Derneği üyesi Avukat Figen Şaştım, İsrail devletinin, Filistin halkına 80 yıldır "soykırım" uygulandığını, son günlerde de çocuk, kadın, yaşlı, hatta hayvan ayrımı yapmadan kitlesel büyük bir kıyım hareketine girdiğini belirtti.

Dünyanın bu katliama suskun kaldığını söyleyen Şaştım, "Tüm dünya halklarına sesleniyoruz. Başınızdaki rejimlerden bağımsız olarak Filistin'de işlenmekte olan büyük kıyıma insanlık katliamına ve büyük savaşa 'dur' deyin." dedi.

Kudüs Şurası adına konuşan Avukat Mustafa Eminoğlu da İsrail'in, 7 Ekim'den bugüne kadar 3000'i aşkın sivil ölümüne ve on binleri bulan yaralanmalara sebep oluğunu, Gazze'de yaşayan sivilleri elektrik su gıda tıbbi yardım gibi en temel insan haklarından mahrum ettiğini söyledi.

İsrail'e herhangi bir yaptırım uygulanmadığı için zulmün artarak devam ettiğini belirten Eminoğlu, "Türk Ceza Kanunu'nun 13. maddesine göre soykırım ve insanlığa karşı suçlar nerede, kim tarafından işlenirse işlensin Türk mahkemelerinin yargılama yetkisi vardır. Kanun gereği bu yetkinin kullanım izni Adalet Bakanına aittir. Bugün açıkça soykırım suçunu İsrailliler hakkında suç duyurusunda bulunarak tarih ve insanlık önünde vazifemizi yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Mazlum-Der Ankara Şube Başkanı Avukat Osman Yurt ise İsrail rejiminin cumhurbaşkanı ve başbakanı olmak üzere suça karışan tüm yetkillileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını aktardı.

Açıklamanın ardından avukatlar, İsrailli yetkililer hakkında "soykırım" ve "insanlığa karşı işlenen suçlar"dan hazırlanan suç duyurusu dilekçelerini savcılığa iletti.​​​​​​​

Mahmut Tanal da başvurdu

Öte yandan, CHP Milletveli Mahmut Tanal da Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile diğer İsrailli askeri ve sivil yetkililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tanal dilekçesinde, İsrail'in Filistinli sivilleri katletmeye yönelik tutumunun, Türk Ceza Kanununun 76. maddesi gereğince "soykırım" suçunu oluşturduğunu, "insanlığa karşı suç" kapsamına girdiğini, İsrail'in Cenevre Sözleşmelerini de ihlal ettiğini savundu.

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