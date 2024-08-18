İsrail ordusu, Gazze'de TRT ekibinin aracını kurşunlarla hedef aldı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde "güvenli olduğunu iddia ettiği" bölgede TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı.
İstanbul
TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.
Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.
Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.
Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı.
TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını kınadı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail güçlerinin, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısına ilişkin, "Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir."
Görevi başındaki TRT ekibine karşı işgalci İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği alçak saldırıyı lanetliyor, basın mensuplarımıza ve TRT'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) August 18, 2024
İşledikleri suçları örtbas etmeye, uluslararası hukukun keseceği cezayı önlemeye çalışan Netanyahu ve…
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail'in TRT Arabi muhabiri Berhum'a saldırısını lanetledi
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Berhum'a, TRT'ye ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Berhum'a yapılan saldırıyı lanetlediklerini belirten Yılmaz, "Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kolektif hafızasına kazınan savaş ve insanlık suçlarını örtemeyecektir." ifadesini kullandı.
İsrail güçleri tarafından TRT Arabi’nin Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yapılan saldırıyı lanetliyoruz.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) August 18, 2024
Kendisine, TRT ailesine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Bu saldırılar mazlum Filistin halkına yönelik olarak işlenen ve insanlığın kollektif hafızasına…
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail güçlerinin TRT ekibine yönelik saldırısını lanetledi
AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, İsrail'in, TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır." ifadesini kullandı.
İsrail'in TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum'a yönelik saldırısını lanetleyen Çelik, hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ömer Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:
"TRT ve Anadolu Ajansımız Gazze'de insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Netanyahu ve şebekesi ise işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır. Herhangi bir sağlık ekibinin bile giremediği şartlarda bütün bir insanlık vicdanı adına doğruyu aktarmak üzere ölümü göze alan kardeşlerimizi bir kez daha selamlıyoruz."
Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 18, 2024
İsrail güçlerinin TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum’a yönelik saldırısını lanetliyoruz.
Hem TRT ailesine hem basın camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'den "geçmiş olsun' mesajı
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajında, şunları kaydetti:
"İsrail ordusu, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca ateş açarak medya mensuplarına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail yönetimi işlediği savaş suçlarının uluslararası hukuk önünde hesabını er ya da geç verecek. “KANIT”lar birikiyor, “TANIK”lar artıyor, “SANIK”lar netleşiyor. Bu menfur saldırı sonrası TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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İsrail ordusu, TRT Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca ateş açarak medya mensuplarına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdi.— Serdar Karagöz (@serdarkaragoz) August 18, 2024
İsrail yönetimi işlediği savaş suçlarının uluslararası hukuk önünde hesabını er ya da geç verecek. “KANIT”lar birikiyor, “TANIK”lar artıyor,… https://t.co/rUSYuWBXba