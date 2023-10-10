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İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Mert Murat Yaşar  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay

Depremlerde ağır hasar alan Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.

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