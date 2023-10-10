İskenderun'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.
Hatay
Depremlerde ağır hasar alan Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bina, güvenlik önlemlerinin ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkılıyor.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşınıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.