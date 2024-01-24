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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz

İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz." dedi.

Mehmet Şah Yılmaz  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz

Ankara

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin konusunda Türk halkının zulme karşı duruşunun ve desteğinin takdire şayan olduğunu söyledi.

Reisi ,konuşmasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız."

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İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz
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