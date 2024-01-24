İran Cumhurbaşkanı Reisi: Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz
İran Cumhurbaşkanı Reisi, "Biz uzun yıllar Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olduk ve bundan sonra da bu ilişkileri daha üst seviyelere taşımayı istiyoruz." dedi.
Ankara
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Filistin konusunda Türk halkının zulme karşı duruşunun ve desteğinin takdire şayan olduğunu söyledi.
Reisi ,konuşmasında şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin davası ve Filistin halkının haklarının kendilerine verilmesi hususunda mutabıkız."