Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları"nın her daim görevinin başında olduğu belirtildi.
Açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.