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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”ne katılıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”ne katılıyor.
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Gündem

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 30.08.2021
Irak'ın kuzeyindeki Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Göklerin kartalları"nın her daim görevinin başında olduğu belirtildi.

Açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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