Milli Savunma Bakanı Güler, Hollandalı mevkidaşı Brekelmans ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile Lahey'de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi programına eşlik eden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından her iki bakan tarafından niyet beyanı imzalandı." ifadeleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi programına eşlik eden Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hollanda Savunma Bakanı Ruben Brekelmans ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 25, 2025
Görüşmenin ardından her iki Bakan tarafından… pic.twitter.com/xl8MUINz8d
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