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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadeleri kullanıldı.

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