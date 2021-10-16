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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor
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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 16.10.2021
Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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