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Gündem

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yusuf Soykan Bal  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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