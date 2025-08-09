Dolar
İletişim Başkanı Duran'dan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ortak deklarasyona ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ortak deklarasyon imzalanmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bunun Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olduğunu bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır."

Ermenistan'ın, barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu gördüğünü ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır gösterdiğini belirten Duran, "Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

