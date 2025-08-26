Dolar
41.03
Euro
47.86
Altın
3,377.77
ETH/USDT
4,415.20
BTC/USDT
109,727.00
BIST 100
11,521.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Seferihisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Gündem

İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 103 yıl önce, milletin azim ve inancı ile kazanılan Büyük Taarruz'un bağımsızlık destanının en parlak sayfalarından ve tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

"Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çünkü tarihimizin her bir zaferi, bizlere geleceğe dair ilham ve cesaret vermektedir. Biliyoruz ki bu kadim topraklar, her şeyin en iyisini hak etmektedir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutluyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Türkiye'deki doğum ve nüfus oranlarını değerlendirdi
Küçükçekmece'de kağıt atıkların toplandığı depoda yangın çıktı
MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
İzmir'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı
İstanbul Boğazı'ndaki yarışmada kaybolan Rus yüzücüyü arama çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı

İletişim Başkanı Duran: Malazgirt ruhu, Terörsüz Türkiye idealimizin de yol haritalarından biridir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki
Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Marmara Depremi'nin 26'ncı yılına ilişkin paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet