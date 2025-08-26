İletişim Başkanı Duran'dan Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 103 yıl önce, milletin azim ve inancı ile kazanılan Büyük Taarruz'un bağımsızlık destanının en parlak sayfalarından ve tarihin dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.
Burhanettin Duran, şunları kaydetti:
"Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çünkü tarihimizin her bir zaferi, bizlere geleceğe dair ilham ve cesaret vermektedir. Biliyoruz ki bu kadim topraklar, her şeyin en iyisini hak etmektedir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Büyük Taarruz'un 103. yıl dönümünü kutluyorum."