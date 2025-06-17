İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı düzenlendi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) dün gerçekleştirilen toplantıya bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.
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Toplantıda birimler tarafından narkotik temalı sunumlar yapıldığını aktaran Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla “Uyuşturucu ile Mücadele” konulu Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 17, 2025
Birimlerimiz, narkotik temalı sunumlarını gerçekleştirdiler.
Uyuşturucu, insanlığın en… pic.twitter.com/zZ8XwdGS5h
"Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle, ülkemiz ve insanlık adına mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Zehir tacirlerine karşı her an tetikteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda suç ve suç odaklarıyla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.