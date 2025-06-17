Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çanakkale
Türkmenli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.
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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.
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