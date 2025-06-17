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Kahramanmaraş’ta bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. (VİDEO-GRAFİK) İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan çatışma 5. gününde. Tahran'da caddelere hayatını kaybeden İranlı komutanların afişleri asıldı. -VTR- İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sabahattin Sallama  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sabahattin Sallama/AA

Çanakkale

Türkmenli köyündeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle anız yangını başladı.

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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangının ormanlık alana sıçramasını önlemek için çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor.

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