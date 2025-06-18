Dolar
39.54
Euro
45.48
Altın
3,392.67
ETH/USDT
2,473.40
BTC/USDT
104,000.00
BIST 100
9,174.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, kahraman denizcilerimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Abdullah Sarica  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çaka Beylerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin torunlarına, milletin sevgisinin engin denizler kadar sonsuz olduğunu belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sizler denizlerimizin huzur ve güvenliğinin teminatı, Mavi Vatan'ımızın yılmaz bekçilerisiniz. Vatanın mavisinde, şanlı bayrağın izinde görev yapan ve kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı, kahraman denizcilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Dümeniniz viya, pruvanız neta, ufkunuz ve bahtınız açık olsun."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Komutanlığın eğitim ve faaliyetlerinin bulunduğu videoya da yer verdi.

18.06.2025


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de bir evin bodrum katında odunların arasına saklanan firari hükümlü yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde anızda başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Milli Savunma Bakanı Güler: Sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır
Türkiye Belediyeler Birliğinde "Sismik Güçlendirme Semineri" düzenlendi

Benzer haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Kuruluşunun 43. yılını kutlayan Sahil Güvenlik Komutanlığımızı gönülden tebrik ediyorum

Bakan Yerlikaya: 2024 yılı içerisinde kırmızı ışık ihlali nedeniyle her 3 günde 1 vatandaşımız hayatını kaybetti

Organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı
Uyuşturucu operasyonlarında 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonlarında 3 haftada 2 bin 311 şüpheli yakalandı
Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı

Emniyet ve trafik ekiplerince bir haftada 403 bin 49 sürücüye işlem yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet