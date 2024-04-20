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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün Kuşadası'ndaki işletmeye av tüfeğiyle ateş açılmasına ilişkin yakalanan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, bazı sosyal medya hesaplarında, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir işletme önünde kavga yaşanması ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmasına ilişkin görüntülerin yer aldığını belirtti.

Olay yerine polislerin intikal etmesi sonucu, çeşitli suçlardan kayıtları bulunan şüpheliler B.S, Ö.K, T.K, Z.S, C.K. ve D.İ'nin gözaltına alındığını ifade eden Yerlikaya, zanlılardan B.S. ile Ö. K'nin tutuklandığını, diğerleri için ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Paylaşımında, şüphelilerin yakalanma görüntülerine de yer veren Yerlikaya, "Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: Halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz
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