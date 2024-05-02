Dolar
32.38
Euro
34.69
Altın
2,315.31
ETH/USDT
2,900.00
BTC/USDT
57,288.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Mahzen-36" operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 42 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale'de operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Aralarında elebaşı Semed Ötünç'ün de yer aldığı 42 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı, konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıklarının tespit edildiğini aktardı.

Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren jandarma personelini tebrik eden Yerlikaya, operasyonlar sonucunda, 6 ruhsatsız tabanca, 5 av tüfeği ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı
Burdur'da LPG yüklü tanker devrildi, yol ulaşıma kapatıldı
Konya'da midibüsle panelvanın çarpışması sonucu 24 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 işçiyi andı
Emine Erdoğan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Benzer haberler

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-36" operasyonlarında 42 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-36" operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı
Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: Yerli ekskavatörlerle sel ve taşkınların yoğunlaştığı 13 ilde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız

Bakan Yerlikaya: Yerli ekskavatörlerle sel ve taşkınların yoğunlaştığı 13 ilde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet