Dolar
32.38
Euro
34.62
Altın
2,305.56
ETH/USDT
3,016.50
BTC/USDT
61,171.00
BIST 100
10,073.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İsa Toprak  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yapan, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan kişilere yönelik "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin üstün gayretleriyle milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

İstanbul, Diyarbakır, Adana, Antalya, Bilecik, Mardin, Batman, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da "Bozdoğan-33" operasyonlarının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "11 ilde sosyal medya üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan, terör örgütü içerisinde faaliyette bulunduğuna dair bilgiler olan ve 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye yönelik hazırlık içerisinde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen "Bozdoğan-33" operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi

Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul'da bölücü terör örgütü içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyette bulunan, terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı olan, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve 1 Mayısı provoke etme hazırlığı içinde olan 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır merkezli Batman, İstanbul, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen operasyonlarda 28, Adana'da 15, Antalya'da 5, Bilecik'te ise 1 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, AK-47 tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya, ayrıca Antalya ve İzmir'deki operasyonlarda sosyal medya hesaplarından sol terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'taki zincirlime kazaya neden olan aracın kontrolden çıktığı anlar kamerada
Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Deprem nedeniyle görev yerini değiştiren öğretmenlere süre şartı aranmaksızın geri dönüş hakkı
İstanbul Valisi Gül: 1 Mayıs'ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak
Manisa'da trafik uygulama noktalarını paylaştıkları suçlamasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Benzer haberler

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: Yerli ekskavatörlerle sel ve taşkınların yoğunlaştığı 13 ilde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama

Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklama
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-31" operasyonlarında 38 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet