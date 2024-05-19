"Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, zehir tacirlerine yönelik düzenlenen "Narkoçelik-17" operasyonlarında 1 ton 23 kilogram metamfetaminin ele geçirildiğini, biri yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Kağıthane ve Beylikdüzü ilçeleriyle Ankara'nın Güdül ve Gölbaşı ilçelerindeki 10 adres ve 4 araca operasyon düzenlendiğini belirtti.
Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2 ayrı “NARKOÇELİK-17” operasyonlarında— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 19, 2024
1️⃣ Ton 2️⃣3️⃣ Kg Metamfetamin ele geçirildi❗️
Operasyonlarda 1️⃣’i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6️⃣ uyuşturucu madde imalatçısı… pic.twitter.com/gwc3jbzljo
Operasyonlarda 808 kilogram sıvı ve 60 kilogram kristal metamfetamin, 136 kilogram aseton ve muhtelif miktarda esrarın ele geçirildiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 147,5 kilogram sıvı metamfetamin ve 7,5 kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar sonucu bir ruhsatsız pompalı tüfek ve hassas terazilere el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."
Bakan Yerlikaya, biri yabancı uyruklu 6 uyuşturucu madde imalatçısının yakalandığını bildirerek, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki bu mücadelemizi kimler engellemeye çalışıyorsa, kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını istiyorsa, onların o düzenlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.