Sibergöz-39 operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde düzenlenen Sibergöz-39 operasyonlarında 74 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 20 ilde, "yasadışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli hırsızlık" ve "çevrimiçi çocuk müstehcenliği" suçlarına karşı "Sibergöz-39" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Bolu, Diyarbakır, Hatay, Kocaeli, Konya, Trabzon, Ordu, Elazığ, Mersin, Artvin, Düzce, Rize, Uşak, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarda 74 şüphelinin yakalandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, ruhsatsız tabancalara ve çok sayıda dijital materyale de el konulduğunu bildirdi.
2️⃣0️⃣ ilde “Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık, Nitelikli Hırsızlık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-39” operasyonlarında 7️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 18, 2024
Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak… pic.twitter.com/UFPXfa6K44
Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemede, 120 milyon lira hareketlilik olduğunun tespit edildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.