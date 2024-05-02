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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadesini kullandı.

Mümin Altaş  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin AA'ya açıklamada bulundu.

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in ziyaretinden memnuniyet duymuşlardır. Olumlu bir havada geçmiştir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanımız, diyaloğun devam etmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Kendi takvimlerine uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.


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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama
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