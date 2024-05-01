Dolar
32.40
Euro
34.54
Altın
2,287.42
ETH/USDT
2,990.60
BTC/USDT
60,121.00
BIST 100
10,045.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Cankut Taşdan  | 01.05.2024 - Güncelleme : 01.05.2024
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

Ankara

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
Bakan Işıkhan: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacak emekçi kardeşlerimi buradan selamlıyorum
Hacettepeliler Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi
İsrail propaganda hesaplarının "Esra Albayrak" paylaşımlarına yalanlama
THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak

Benzer haberler

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı

"Sibergöz-36" operasyonlarında 23 ilde 109 şüpheli yakalandı

Bozdoğan-33 operasyonlarında 11 ilde 58 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı

Suç örgütlerine yönelik "Mahzen-35" operasyonlarında 46 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya: Yerli ekskavatörlerle sel ve taşkınların yoğunlaştığı 13 ilde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız

Bakan Yerlikaya: Yerli ekskavatörlerle sel ve taşkınların yoğunlaştığı 13 ilde risk azaltma çalışmalarına başlayacağız
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-32 Operasyonu"nda 8 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet