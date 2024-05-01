Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 12 ilde 41 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce ve Manisa'da olmak üzere 12 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Yerlikaya operasyon kapsamında Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale'de 5, Kilis'te 5, Kocaeli'nde 4, Nevşehir'de 3, Sakarya'da 1, Gaziantep'te 1, Şanlıurfa'da 3, Düzce'de 1 ve Manisa'da 2 olmak üzere toplam 41 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.
1️⃣2️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-34” operasyonlarında 4️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası… pic.twitter.com/U8gIK69nGB
Operasyonda, ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.